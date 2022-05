Prosegue Outlander 6 su Sky Serie, con il secondo appuntamento in prima visione esclusiva per l’Italia, in onda su Sky Serie in prima serata il 3 maggio. Il nuovo capitolo del fantasy drama tratto dai romanzi di Diana J. Gabaldon, che si è appena concluso col finale di stagione negli Stati Uniti, raggiunge questa settimana quota metà stagione in Italia, col terzo e quarto episodio trasmessi dalle 21.10 su Sky Serie.

Outlander 6 doveva originariamente includere 12 episodi, ma a causa dei vincoli di sicurezza introdotti per fronteggiare la pandemia da Covid, oltre ad altri fattori che hanno influito sulle condizioni di produzione, per questa stagione la serie è stata ridotta a soli otto episodi, anche se la prossima, già rinnovata da Starz, tornerà ad avere la durata tradizionale (almeno 12 episodi o più). La stagione 6 è tratta dal romanzo A Breath of Snow and Ashes, edito in Italia col titolo Cannoni per la Libertà, mentre la settima sarà tratta da An Echo in the Bone, Il Prezzo della Vittoria.

Outlander 6 è ambientata alla vigilia della Rivoluzione Americana. Nel primo episodio in onda il 3 maggio Fergus si preoccupa per la vita del figlio quando scopre che il bambino è bullizzato dai Protestanti superstiziosi. Nel secondo episodio Ian rivela a Jamie il suo passato nei Mohawk e i tragici risvolti della relazione con una ragazza della tribù.

La programmazione di Outlander 6, che prevede due episodi in prima tv ogni martedì alle 21.10 sul canale 112 di Sky, è partita lo scorso 26 aprile e terminerà il prossimo 17 maggio col finale di stagione, composto dagli episodi 7 e 8. La serie è disponibile anche in streaming su NOW.

