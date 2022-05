Il nudo frontale di Jesse Williams in Take Me Out era stato ampiamente preannunciato, ma ciò non ha impedito che delle immagini trapelate da una delle repliche del suo spettacolo a Broadway diventassero un caso. Non solo perché il corpo dell’attore, completamente esposto al pubblico in sala, è diventato anche oggetto di commenti da tutto il mondo sui social, ma anche perché ne è nata una polemica sollevata dall’Actors’ Equity Association.

Il nudo frontale di Jesse Williams è diventato il trend topic su Twitter quando alcuni video, registrati durante una messa in scena di Take Me Out, hanno preso a circolare in rete. Nelle immagini l’attore di Grey’s Anatomy appare com completamente nudo, come aveva già preannunciato in precedenza. Si tratta infatti dell’adattamento dell’opera teatrale del drammaturgo statunitense Richard Greenberg, finalista per il Premio Pulitzer per la drammaturgia, ambientata nello spogliatoio di una squadra della Major League Baseball in cui affiorano questioni come omofobia, razzismo e classismo.

Il nudo frontale di Jesse Williams avrebbe però dovuto restare solo una performance nell’ambito di uno spettacolo riservato al pubblico pagante a teatro, a cui era stato imposto il divieto di registrazione con qualsiasi dispositivo. Invece è diventato oggetto di prevedibile chiacchiericcio, monopolizzando le conversazioni sui social tra battute di dubbio gusto e qualche meme. Il tutto, peraltro, proprio mentre l’attore riceveva una nomination ai Tony Award per la sua interpretazione del centrocampista Darren Lemming. Una deriva ingiusta, come fa notare l’associazione che difende i diritti degli attori, commentando gli spiacevoli risvolti del caso. Questo il comunicato firmato da Kate Shindle, presidente dell’Actors’ Equity Association.

Condanniamo con la massima fermezza la creazione e la distribuzione di foto e video dei nostri membri durante una scena di nudo. Come attori, accettiamo regolarmente di essere vulnerabili sul palco per raccontare storie difficili e stimolanti. Ma questo non significa che accettiamo che quei momenti vulnerabili siano ampiamente condivisi da chiunque abbia voglia di intrufolare un dispositivo di registrazione in sala.

Il nudo frontale di Jesse Williams aveva indotto anche la sua co-star di Grey’s Anatomy Ellen Pompeo a porsi qualche problema da spettatrice. L’attore, però, cerca di sdrammatizzare. Ospite di Andy Cohen al suo Watch What Happens Live, Williams ha smorzato i toni parlando del proprio imbarazzo nell’apparire completamente svestito di fronte alla platea.

Era la mia prima volta. Dopo questo non avrò più paura di nient’altro (…) Tutti ne fanno un grosso problema ma è solo un corpo, una volta che lo vedi, ti rendi conto che una cosa normale! Devo solo fare in modo che non sia un grosso problema.

