Ellen Pompeo ha voluto dimostrare tutto il suo sostegno a Jesse Williams durante il suo recente debutto a Broadway nella commedia Take Me Out: i due hanno recitato insieme per oltre un decennio in Grey’s Anatomy e sono molto amici anche nella vita, al punto da andare in vacanza insieme, dunque la protagonista del medical drama voleva essere in prima fila a celebrare questo momento importante della carriera del suo collega.

Eppure Ellen Pompeo ha incontrato qualche difficoltà nel programmare la sua trasferta a New York, organizzata con Debbie Allen, produttrice esecutiva e a sua volta attrice in Grey’s Anatomy. Entrambe volevano sostenere Williams presenziando alla prima di Take Me Out, ma non volevano vederlo nudo. Perché sì, Jesse Williams deve spogliarsi completamente sul palco nel corso dello spettacolo e le sue colleghe con cui ha recitato per anni sul set della serie di ABC hanno provato qualche imbarazzo all’idea di stare in prima fila guardandolo senza veli.

Ellen Pompeo ha parlato di questo disagio durante l’episodio del suo podcast Tell Me dello scorso 13 aprile, ironizzando sul problema della nudità di Williams.

Si sta preparando per fare uno spettacolo a Broadway chiamato Take Me Out. Deve essere nudo sul palco in quella commedia, e io e Debbie stavamo parlando del fatto di andare a New York a vederlo quando debutta, e ho detto: “Non riesco a vedere Jesse nudo sul palco“… Devo andare a sostenere il mio amico. E sai per Debbie è come suo figlio, giusto? Nel nostro show, interpreta suo figlio. E io ho detto: ‘Cosa facciamo? Come andremo a vedere questo spettacolo?’. Perché vuoi dei buoni posti, vuoi vedere da vicino, ma se sarà nudo sul palco, non vogliamo stare troppo vicino. Quindi, sai, abbiamo dovuto capire come risolvere la situazione.

La questione sollevata da Ellen Pompeo evidentemente è stata risolta senza imbarazzo. O perlomeno non ha fermato Debbie Allen, che in Grey’s Anatomy interpreta la madre del personaggio di Williams, Jackson Avery, dal presentarsi alla première di Take Me Out e godersi lo spettacolo. La leggendaria interprete di Fame si è congratulata col suo figlioccio televisivo dietro le quinte, scattando una foto ricordo con un Williams rigorosamente vestito!

