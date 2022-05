Per chi ancora ha la domanda di assegno unico in istruttoria potrebbero essere davvero molto utile le nuove funzioni messe a disposizione sul portale INPS, nell’area riservata. Queste riguardano la possibilità do modificare la richiesta ma anche di controllare i pagamenti, come pure la possibilità di verificare anomalie e casi pendenti in corso. L’ente previdenziale ha chiarito l’utilizzo di ognuna di queste funzioni attraverso una specifica circolare.

Modifica domanda

Se la domanda di assegno unico in istruttoria non si sblocca da tempo, potrebbe essere necessario modificarla in qualche sua parte. Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” dalla home dell’area personale si potrà procedere con la pratica. Premendo il tasto funzione “Modifica” è possibile cambiare diversi dati: ad esempio si può variare o inserire la condizione di disabilità di un figlio, inserire informazioni relative ad un’eventuale separazione tra genitori, modificare i criteri di ripartizione tra padre e madre del contributo, modificare le coordinate bancarie per il pagamento e molto altro ancora.

Verificare i pagamenti

Dalla stessa sezione già indicata per la modifica della domanda di assegno unico è possibile anche verificare i pagamenti ottenuti dall’omonima sezione. In questa scheda, saranno visualizzati tutti gli accrediti disposti a nostro favore, naturalmente divisi per competenza mensile e per modalità di pagamento utilizzata. In questo modo sarà sempre possibile continuare a tenere sotto osservazione i movimenti.



Domande con anomalie e incompletezze

Se la domanda di assegno unico è ancora in istruttoria, questo potrebbe dipendere dal fatto che ci sono anomalie relative alla richiesta. Sul portale INPS, sempre nell’area personale e in riferimento alla propria domanda, ora è stata introdotta la voce “Evidenze”. Questa mette in risalto tutte le criticità emerse che andrebbero superato. Solo dopo l’intervento del cittadino, attraverso la fornitura di nuova documentazione o altro passaggio, ecco che sarà possibile far analizzare di nuovo la propria richiesta e sperare in un esito positivo e tempestivo.

