Ottime notizie per FBI Most Wanted e International che ottengono un doppio rinnovo da CBS per la gioia dei fan nostrani e non solo. La rete ha fatto sapere che i due spin-off di FBI non solo torneranno nella prossima stagione televisiva ma faranno altrettanto anche subito dopo visto che FBI tornerà con le stagioni 5 e 6 mentre Most Wanted avrà una quarta e quinta stagione. Ciliegina sulla torta è FBI International che andrà avanti per le stagioni 2 e 3.

Con una media di oltre 10milioni per la serie madre e di otto milioni di spettatori per i due spin-off, CBS non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di blindare non solo gli attori protagonisti ma anche il pubblico che in questo modo sa bene che avrà l’occasione di avere una storyline ad ampio spettro e, quindi, nuove storie al cardiopalma.

Il Presidente Kelly Kahl ha dichiarato: “Gli FBI sono uno dei marchi di maggior successo nell’intero panorama televisivo e una potente pietra angolare della nostra formazione n. 1… Hanno attratto una base di fan devota e leale, grazie alla straordinaria visione del produttore esecutivo Dick Wolf e al talento di tutti e tre gli eccezionali cast e team creativi. So che noi e i nostri spettatori non vediamo l’ora di vedere altre due stagioni di storie avvincenti ed eroiche”.

Lo stesso Dick Wolf ha voluto ringraziare la rete per il doppio rinnovo delle tre serie rivelando che tutti i suoi collaboratori sono al settimo cielo per questa decisione: “Vorrei ringraziare gli incredibili cast, gli scrittori di talento e i produttori dedicati, per non parlare delle tre troupe che non hanno mai perso una trasmissione nonostante le difficoltà di produrre stagioni complete durante la pandemia di COVID-19”.

I finali di stagione delle tre serie andranno in onda negli Usa martedì 24 maggio, e in Italia? FBI Most Wanted 2 andrà in onda a luglio su Italia1 mentre FBI 4 e FBI International continuano ad andare in onda su Rai2 fino al 21 maggio.