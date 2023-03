Molto spesso abbiamo visto Morgan uscire dalla porta di casa Rai e rientrare dalla finestra e questo rapporto travagliato sembra che continuerà ancora. L’artista è pronto ad occupare uno spazio nel nuovo palinsesto Rai e, in particolare, secondo quanto svela TvBlog, sembra proprio che sarà la seconda serata di Rai2 per un totale di quattro puntate.

Ad annunciare il ritorno in Rai di Morgan, già lo scorso febbraio, era stato Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, che ai microfoni dell’Adnkronos ha spiegato: “Morgan farà un programma sulla Rai, in aprile o forse marzo addirittura, sulla musica…Sarà una trasmissione in quattro puntate che verranno trasmesse di seguito e che riporta Morgan a fare ciò che sa fare meglio, insegnare“.

Già in passato Morgan, sempre su Rai2, aveva condotto due speciali programmi dal titolo Freddie – Morgan racconta i Queen e Ziggy – Morgan presenta David Bowie, e anche questo nuovo show, a cui si sta lavorando proprio in questi giorni, potrebbe seguire questo iter. Al momento sono pochi i dettagli su quello che vedremo su Rai2 in seconda serata e su quelli che saranno i suoi compagni di viaggio anche se si fanno più insistenti le voci di un ritorno di Pino Strabioli ‘orfano’ di Maurizio Costanzo.

Morgan dovrebbe tornare in tv a partire da aprile per un totale di quattro serate che saranno trasmesse dagli studi di Torino. In questi giorni la produzione è a lavoro sul cast e sulla scenografia che farà da sfondo alle ‘lezioni’ dell’artista, come andrà a finire questa sua nuova incursione in Rai?