FBI Most Wanted 2 debutterà su Italia1 dopo il finale della prima stagione. Questa è la notizia del giorno visto che la serie, in scena questa sera con il gran finale non concluderà qui la sua corsa. La rete ha annunciato che la programmazione continuerà e che i personaggi e i casi torneranno anche giovedì prossimo con i primi episodi di FBI Most Wanted 2.

In particolare, il 9 settembre prossimo, ad andare in onda saranno i primi tre episodi della seconda stagione in cui LaCroix e i suoi torneranno ad occuparsi di omicidi e non solo. L’incipit di questo nuovo capitolo, andato in onda in Patria a partire da novembre dello scorso anno, sarà all’insegna del Coronavirus e della pandemia in corso.

Proprio il primo episodio si occuperà di un ragazzo quasi maggiorenne rimasto organo proprio per via del Covid. LaCroix e la sua squadra devono fermare la furia distruttrice di due cecchini (uno è proprio il ragazzo) vittime, in qualche modo, della pandemia. Dall’altra parte, intanto, LaCroix deve fronteggiare i problemi personali col padre Byron, che è venuto a trovarlo per il compleanno di Tali insieme alla sua giovane nuova compagna, Marie.

Non mancherà la caccia ad un hacker e nemmeno i casi di omicidio che metteranno i protagonisti in crisi tra passato e presente.

Ecco il trailer della nuova stagione:

Prima dell’appuntamento con FBI Most Wanted 2, però, i fan faranno bene a sintonizzarsi oggi, 2 settembre, su Italia1, per gli ultimi tre episodi della prima stagione dal titolo Amicizia pericolosa, Offesa mortale e La fuga. Questa sera, LaCroix e i suoi dovranno occuparsi di una giovane donna che viene brutalmente uccisa in un parcheggio per gelosia.

LaCroix e la sua squadra devono trovare al più presto un cyberstalker che si vendica di tutti quelli che gli hanno fatto un torto e che lo hanno in qualche modo offeso. Un hacker che collaborava con l’FBI e con cui Hana ha avuto una breve relazione le offre il suo aiuto, ma a un prezzo che lei non è disposta ad accettare. Infine, padre e figlio, entrambi rapinatori di banche, fuggono durante il tragitto dal carcere al tribunale dove devono recarsi per il processo. Lacroix e la sua squadra si mettono in moto per catturarli prima che i due si procurino il denaro per comprare passaporti falsi.