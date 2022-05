In tanti stanno aspettando l’introduzione della funzione per utilizzare lo stesso numero WhatsApp su più telefoni. Attualmente, l’account può essere condiviso tra più dispositivi come ad esempio computer e smartphone, ma non appunto tra due telefoni diversi. La novità, tuttavia, non sarebbe in procinto di essere lanciata dagli sviluppatori perché a buon punto nelle beta dell’applicazione.

Ciò che bolle in pentola viene definito Companion Mode. Si tratta della funzione che consentirà di associare due dispositivi mobili allo stesso account WhatsApp. La feature farebbe al caso di chi, ad esempio, ha un telefono principale e uno secondario, magari per lavoro e per svago ma vuole avere su entrambi lo stesso profilo di messaggistica e dunque accedere alle stesse chat.

L’aspetto della schermata che introdurrà alla funzione dovrebbe essere proprio quello dell’immagine di apertura articolo. Non sappiamo ancora da quale scheda si accederà alla novità, ma di certo l’opzione sarà a portata di mano. La procedura di associazione sarà evidentemente guidata e prenderà solo pochi istanti. Si raccomanda il salvataggio di contenuti locali prima della procedura perché altrimenti alcuni dati potrebbero andare persi.

Qualche chiarimento è d’obbligo ancor prima che la funzione per avere lo stesso numero WhatsApp su più telefoni venga rilasciata in via definitiva. Ebbene, nel caso in cui il telefono secondario presenti già un doppio account WhatsApp associato, si verrà direttamente disattivati dal secondo e sarà possibile utilizzare solo il primo e principale. Si tratta di un aspetto da tenere necessariamente in conto per evitare poi brutte soprese,

I dettagli fin qui trapelati hanno riguardato solo le beta Android di WhatsApp. Questo non vuol dire affatto che il rilascio della funzione non sarà garantito anche per gli iPhone. La sperimentazione continua su entrambi i fronti e orami per ottenere il rilascio finale potrebbero essere necessarie solo poche settimane.

