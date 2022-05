Questa primavera non poteva passare inosservata senza l’arrivo di un nuovo SMS PosteInfo sugli smartphone di tanti italiani. Si tratta dell’ennesimo tentativo di truffa ai danni dei cittadini ma anche di Poste Italiane, anch’essa vittima del raggiro che potrebbe fare più di qualche vittima.

Il nuovo SMS PosteInfo ha un testo un po’ diverso rispetto a quelli che abbiamo imparato a conoscere negli scorsi mesi. Ci si focalizza cioè su un anomalia del conto per accessi sospetti a quest’ultimo. Il succo della questione non cambia, semmai c’è un tono più allarmistico della comunicazione che diventa per questo molto più pericolosa. Risulta alquanto ovvio che più di qualcuno si senta in dovere di controllare quale sia la situazione del suo home banking e magari decida di visitare il link proposto. Giusto è dire poi che il pericolo si annida proprio nel collegamento. Chi lo visita crederà di essere sbarcato sul sito delle Poste ma così non sarà affatto. Qualsiasi informazione o dato fornito sul sito fasullo sarà utilizzato da hacker per campagne di spam, accessi anomali ai conti reali, operazioni non autorizzate e chi più ne ha più ne metta.

Ancora una volta dunque, bisogna porre la massima attenzione al nuovo SMS PosteInfo in circolazione. Per evitare qualsiasi spiacevole episodio sarebbe davvero un bene ricordare che Poste Italiane non contatterà mai i suoi clienti attraverso dei semplici SMS o mail per verificare situazioni pericolose per la sicurezza dei conti. Per quanto i messaggi in arrivo possano di volta in volta cambiare, nel momento in cui un alert ci inviterà a visitare un collegamento esterno, allora si che saremo al cospetto di una truffa senza alcuna ombra di dubbio. L’unica cosa da fare sarebbe sempre quella di cestinare le comunicazioni di questo tipo e inserire il numero del mittente nella nostra black list.

