L’iPhone 14 Pro avrà un dettaglio del suo design completamente nuovo rispetto al passato. Il riferimento è al notch del pannello frontale del telefono che ospita la fotocamera anteriore e altri sensori. Ebbene, come da più parti anticipato, non ci sono più dubbi sul fatto che la forma di questa sezione sarà quella di una lettera i minuscola distesa.

A darci un ulteriore riprova della specifica peculiarità del prossimo iPhone 14 Pro e di certo anche del modello maggiore iPhone 14 Pro Max è l’informatore Ice Universe. Quest’ultimo ha condiviso l’immagine presente in apertura articolo con protagonista il melafonino che verrà. Con lo schermo attivo e dalle sgargianti disegni, appare evidente proprio il notch con la forma di i minuscola rovesciata su un lato. Dunque la sezione prevede due fori, uno circolare che rappresenta il puntino della lettera e poi una tacca allungata e stretta per la vocale vera e propria. Si tratterebbe senz’altro di un omaggio appunto alla lettera iniziale dei melafonini, non scritta mai in maiuscolo per il brand Apple.

Il caratteristico notch sdoppiato, anche se abbastanza discreto, dovrebbe essere una caratteristica peculiare solo dei modelli top premium Pro e Pro Max della prossima generazione. Si tratterebbe di un segno distintivo delle specifiche varianti e non dei modelli base iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Per quest’ultimo, il notch sarebbe singolo e decisamente simile a quello presente per gli iPhone 13.

Gli utenti riusciranno ad abituarsi alla particolare novità? In effetti, a schermo accesso con colori soprattutto molto vividi sarà impossibile non notare la i distesa nella parte del display. Naturalmente, spetterà agli sviluppatori software superare tutti i possibili bug di iOS di visualizzazione di schermate e menù di sistema con il doppio foro. Più il lavoro verrà effettuato egregiamente, più sarà facile accettare la novità.

Continua a leggere su optimagazine.com