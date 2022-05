Il Colore delle Magnolie 3 ci sarà: il life drama di Netflix è stato ufficialmente rinnovato per un’altra stagione, come fa sapere in esclusiva Variety. le tre protagoniste JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott e Heather Headley riprenderanno i loro ruoli nella serie, che ha debuttato nel maggio 2020 ed è tornata con una seconda stagione sullo streamer all’inizio del febbraio scorso.

Il Colore delle Magnolie 3 (o Sweet Magnolias secondo il titolo originale) sarà ancora ambientato nella piccola e immaginaria città di Serenity nella Carolina del Sud, dove tre donne affrontano le vicissitudini delle loro vite private, professionali e familiari facendosi forza l’una con l’altra: JoAnna Garcia Swisher interpreta Maddie Townsend, una donna divorziata con tre figli, mentre Brooke Elliott è la chef e proprietaria di un ristorante Dana Sue Sullivan e Heather Headley è nei panni dell’avvocato Helen Decatur. Insieme formano le Sweet Magnolias.

Alla produzione de Il Colore delle Magnolie 3, che in realtà si svolge a Covington, in Georgia, torna anche la showrunner e produttrice esecutiva Sheryl J. Anderson, che ha adattato per Netflix la serie di romanzi omonima Sweet Magnolias dell’autrice Sherryl Woods: quest’ultima è coinvolta nel progetto come produttrice esecutiva dello show. Anche Dan Paulson (Chesapeake Shores) è produttore esecutivo della serie con la sua società di produzione Daniel L. Paulson: “Siamo entusiasti di iniziare la nostra terza stagione per Netflix e non vediamo l’ora di tornare a Serenity“, ha detto in una nota confermando il rinnovo.

Il Colore delle Magnolie 3 ripartirà dal finale della seconda stagione, che si è conclusa con Maddie, Helen e Dana Sue in lutto per la scomparsa di Miss Frances (Cindy Karr), ma anche con la proposta di matrimonio arrivata proprio al funerale, quando Ryan (Michael Shenefelt) ha chiesto a Helen di sposarlo, mentre Maddie scopre che l’ex marito Bill (Chris Klein) è il padre biologico di Isaac (Chris Medlin) e che il suo nuovo compagno Cal (Justin Bruening, l’ex paramedico Matthew in Grey’s Anatomy) è stato arrestato.

