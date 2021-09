Nel nuovo estratto da Music Of The Spheres, album in uscita il 15 ottobre 2021, i Coldplay duettano con i BTS. La band di Chris Martin lo ha annunciato nell’ultima ora sui social.

I Coldplay duettano con i BTS

My Universe, questo il nome del singolo in cui i Coldplay duettano con i BTS, uscirà venerdì 24 settembre e sarà la nuova anticipazione di Music Of The Spheres, il nono album della band britannica.

My Universe sarà il terzo estratto dopo Higher Power e Coloratura. La novità è stata accolta con un certo stupore sia dalla fanbase dei Bangtan Boys di Seul – la cosiddetta Army – che dai fan della band di Christ Martin. Una collaborazione tra le due band era già nell’aria dopo una dichiarazione della Big Hit Entertainment – l’agenzia dei BTS – che rispondeva ai rumor che circolavano in rete. L’agenzia, infatti, aveva considerato “difficile da confermare” una collaborazione tra i Bangtan Boys e la band britannica, dunque allo stesso tempo non aveva escluso la possibilità.

Oggi i rumor hanno trovato conferma: My Universe sarà il risultato del duetto tra i BTS e i Coldplay.

Music Of The Spheres

Music Of The Spheres è un concept album sullo spazio prodotto da Max Martin, nome che ricorre spesso nei grandi numeri del pop degli ultimi 30 anni. La band ha svelato la tracklist nel mese di luglio: un totale di 12 tracce alcune delle quali sono rappresentate solamente da un simbolo.

Music Of The Spheres arriva a due anni di distanza da Everyday Life (2019) e si presenta, a giudicare dalle anteprime, come un album sperimentale in cui i Coldplay hanno attinto dalle sonorità della psichedelia più classica avvicinandosi non poco alle soluzioni melodiche e atmosferiche dei Pink Floyd.

My Universe, il nuovo singolo in cui i Coldplay duettano con i BTS, è già disponibile in pre-save su tutte le piattaforme digitali.