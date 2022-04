Suga dei BTS duetta con PSY e sui social è delirio: una collaborazione inaspettata, quella tra il rapper e la popstar di Gangnam Style che si ritrovano a cantare e ballare in un singolo che ha tutta l’aria di diventare una hit estiva. I fan dei Bangtan Boys già gridano alla collaborazione dell’anno.

“PSY coming back”, dice PSY in apertura del brano prima di perdersi in un tripudio di percussioni, fiati e sonorità da cocktail e spiagge. Su Twitter l’hashtag #ThatThatFeatSUGA è primo fra i trend, e tutti fanno festa per questo incontro epocale tra il vecchio e il nuovo k-pop. PSY ritorna così sulla scena ed è pronto a lanciare il nuovo progetto discografico PSY 9th che sarà disponibile nelle prossime ore. Con That That troviamo un ibrido tra le sfumature orientali ed occidentali del k-pop. Suga ha raccontato così questa nuova esperienza:

Suga ha partecipato attivamente alla scrittura e alla progettazione del brano in qualità di producer, confermando così anche le sue doti da artista e da cervellone del mainstream. La Army, ovvero la legione di fan affezionatissimi ai Bangtan Boys, non fa che gridare al miracolo sui social. PSY, del resto, non nasconde una certa stima verso il giovane collaboratore nonostante la differenza di età. Con That That vediamo Suga immerso nel mondo di PSY tra coreografie e costumi, come se fosse una versione aggiornata dell’iconica Gagnam Style.

La collaborazione, spiegano i due eroi del k-pop, è nata come un evento formale per poi concretizzarsi in una vera e propria hit radiofonica con tanto di video ufficiale e teaser pubblicati sui social. Di seguito il testo e la traduzione di That That, il singolo in cui Suga dei BTS duetta con PSY.

