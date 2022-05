Le foto di molti Samsung Galaxy sono destinate a migliorare sensibilmente grazie all’introduzione di alcune funzioni presenti sugli ultimi top di gamma Samsung Galaxy S22. In pratica, anche i dispositivi meno recenti potranno beneficiare di opzioni di scatto davvero professionali per risultati di indubbia qualità. Le feature di seguito elencate sono state annunciate per il mercato sudcoreano ma non ci sono particolari dubbi sul fatto che giungeranno anche dalle nostre parti. Per ogni novità sono specificati i modelli che la riceveranno.

Per ritratti notturni perfetti verrà introdotta una particolare funzione che consente di utilizzare il teleobiettivo nella modalità ritratto per le fotografie in condizioni di scarsa luminosità. Ne beneficeranno i Galaxy S20, la serie Galaxy S21, i Galaxy Note 20 e ancora i Galaxy Z Fold 2 e Z Fold3. In arrivo c’è anche una feature di inquadratura automatica migliorata per i Galaxy S21, i Z Flip 4G/5G, i Z Fold2 e Z Fold3. Quest’ultima consentirà di ingrandire e rimpicciolire un’inquadratura in maniera precisa per far rientrare più persone in uno scatto.

Le novità non finiscono qui per le fotografie con i Samsung Galaxy. Sono stati programmati degli effetti per migliorare le videochiamate destinati alle serie Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy S21, Z Flip 4G/5G, Z Flip3, Z Fold2, Z Fold3. In pratica, grazie alla specifica implementazione è possibile sostituire il background durante una call video, per l’inquadratura automatica e per gestire meglio il proprio microfono. Le app supportate saranno le principali per i meeting virtuali tra cui Meet, Messenger, Team, WhatsApp e Webex.

Per concludere, alcuni Samsung Galaxy riceveranno a breve delle funzioni utili a migliorare anche la resa delle foto in app di terze parti. La novità riguarderà i Samsung GalaxyS21, i Z Flip3 e Z Fold3 e sarò applicabile per Instagram, TikTok e Snapchat.

Continua a leggere su optimagazine.com