Batwoman e Legends of Tomorrow cancellate da The CW. Un doppio colpo al cuore per i fan dell’Arrowerse che temevano il peggio già lo scorso anno ma che fino a questo momento hanno vissuto nella speranza di poter salutare i loro beniamini con un buon finale. Chi sta seguendo le due serie con la loro programmazione americana sa bene che forse questo degno finale non ci sarà specie se si tratta dei nostri viaggiatori nel tempo che hanno vissuto al massimo la stagione in corso e adesso rischiano di lasciare molte trame in sospeso.

Batwoman è stato ufficialmente cancellato dopo tre stagioni e ad annunciarlo ci ha pensato la showrunner Caroline Dries con un tweet confermando che lo show “non vedrà un S4” e che è “depressa, ma piena di gratitudine” per tutto quello che è stato. Lo show si unisce ad Arrow, che ha concluso la sua corsa con otto stagioni, e Supergirl e Black Lightning che si sono conclusi nel 2021.

Legends of Tomorrow non verrà rinnovato per l’ottava stagione e questo significa che i fan dovranno accontentarsi del cliffhanger che ha introdotto Booster Gold (Donald Faison), un personaggio che i fan hanno atteso a lungo nella serie. Proprio questo ha fatto infuriare i fan che sono rimasti con il fiato sospeso sperando in una nuova stagione basata sul nuovo ingresso. Lo showrunner Keto Shimizu ha scritto sui social:

“Beh, gente. È stata una corsa incredibile. Tuttavia, la CW ci ha fatto sapere che non ci sarà la stagione 8 di Legends of Tomorrow. Siamo affranti, ma anche immensamente grati per l’incredibile lavoro che il nostro cast, la troupe e gli sceneggiatori hanno contribuito a fare. Grazie ai nostri fan; il vostro amore e la vostra passione per la nostra strana banda di disadattati hanno reso migliore ogni pausa, ogni sceneggiatura, ogni giorno, ogni montaggio e ogni mix”.

I fan erano convinti di poter guardare un’ottava e ultima stagione magari anche con un numero minore di episodi ma The CW ha detto no, un no che adesso si spera possa cambiare in sì magari grazie a Netflix.