Legends of Tomorrow 8 ci sarà oppure no? Mentre negli Usa i fan si pongono già questa domanda a pochi giorni dal finale della settima stagione, in Italia si è persa un po’ la bussola di ogni cosa per via della chiusura dei canali Mediaset Premium disponibili su Sky. Al momento non sappiamo se e quando vedremo gli episodi di Legends of Tomorrow 7 e quelli delle altre serie sorelle firmate The CW ma quello che sappiamo è che il finale della settima stagione non concluderà la serie, almeno non in teoria.

A confermarlo è lo stesso co-showrunner della serie Keto Shimizu che a TV Line ha rivelato che il finale della settima stagione non è destinato a essere un finale di serie proprio perché si è voluto scrivere un episodi che andasse bene alla storia e ai fan senza pensare alla fine:

“Dovevamo semplicemente andare avanti e creare una storia che fosse soddisfacente ed eccitante per noi come scrittori e pensare a cosa avrebbero voluto vedere i fan ma senza avere idea se continueremo questa storia in seguito oppure no… abbiamo scelto di prendere la strada dell’ottimismo e raccontare una storia che può avere un seguito… È chiaro a chiunque guardi questo finale di stagione che doveva essere proprio questo, un finale di stagione, non un finale di serie”.

Per quanto riguarda il finale di stagione di questa settimana di Legends of Tomorrow, la sinossi rivela l’arrivo di un nuovo personaggio che potrebbe mettere in crisi le Leggende e buttare le basi per la stagione 8, a condizione che la rete gli dia il via libera. La star di Scrubs Donald Faison era stata precedentemente annunciata per apparire nel finale di stagione in un ruolo misterioso che alcuni hanno suggerito suona molto simile a Booster Gold, sarà davvero così?

Ecco il promo del finale di stagione: