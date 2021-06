Lo abbiamo amato e forse odiato anche di più ma a quanto pare Batwoman 3, in onda da ottobre negli Usa, farà a meno di un altro membro originale del cast. Poco dopo il finale della seconda stagione, andato in onda qualche ora fa negli Usa, è stato confermato (tramite Entertainment Weekly ) che Jacob Kane (Dougray Scott) lascerà la serie. Chi ha seguito la serie sa bene che il capo dei Corvi non è apparso nel finale della seconda stagione, ed è stato recentemente messo dietro le sbarre per aver aiutato Alice (Rachel Skarsten).

Il suo personaggio ha avuto una trama molto intensa e sicuramente la sua uscita di scena aveva senso per molte ragioni a cominciare proprio dal suo legame con i Corvi e in virtù della posizione presa dalla serie contro la brutalità della polizia. La sua squadra è servita quindi da metafora per quello che è stato il senso della stagione e quindi hanno deciso di chiudere il percorso dei Corvi compreso quello di Jacob Kane.

La stessa showrunner Caroline Dries in una nota ufficiale ha spiegato: “Avere Dougray Scott nei panni di Jacob Kane in Batwoman è stato incredibilmente speciale per tutti noi. Un attore con il suo pedigree e la sua reputazione eleva qualsiasi progetto e ha avuto una grande chimica con i suoi compagni di cast. Abbiamo adorato raccontare la storia del comandante Kane nelle ultime due stagioni e lasceremo sempre la porta aperta per farlo tornare. Gli auguriamo il meglio”.

Poi la nota continua confermando anche che nemmeno Kate farà parte dello show: “Una volta che abbiamo preso quella decisione il personaggio di Jacob ha fatto il suo corso, nel bene e nel male, attraverso quella trama… Alla fine siamo riusciti a scrivere davvero un buon finale per Jacob, solo sapendo in anticipo che era quello che avremmo fatto. Sono molto contenta di come tutto abbia funzionato per lui. Ci ha permesso di dare a Dougray alcune cose davvero ricche verso la fine”.

Come reagiranno i fan che non lo ritroveranno in Batwoman 3?