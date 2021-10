Ruby Rose nel ciclone. Da qualche ora si parla di lei e di quello che è successo sul set di Batwoman e le cose si fanno via via più complicate. In molti hanno già avuto modo di leggere le dichiarazioni dell’attrice che tornando sul discorso del suo addio alla serie ha voluto rivelare quelle che per lei sono delle ‘verità’ non dette ovvero la pericolosità che c’era girando gli episodi e non solo.

Nelle dichiarazioni rilasciate sui social media questa mattina, Ruby Rose ha affermato di aver vissuto condizioni di lavoro non sicure e ostili tirando in ballo anche i produttori di Batwoman, i dirigenti della Warner Bros. e i co-protagonisti Dougray Scott e Camrus Johnson. Al centro di tutto c’è sicuramente il famoso incidente che l’ha messa in difficoltà e che l’avrebbe spinta a lasciare la serie, almeno secondo le sue prime dichiarazioni annunciando l’addio.

Come se non bastasse, Rose ha affermato che il capo della Warner Bros. Television, Peter Roth ha assunto un investigatore privato per cercare di ‘sporcarla’ dopo il suo addio e poi ha licenziato l’investigatore “non appena il suo rapporto non era utile alla sua storia”.

Le dichiarazioni di Ruby Rose hanno diviso e fatto discutere oggi ma poco fa proprio la Warner Bros. ha deciso di intervenire con un comunicato ufficiale buttando altra benzina sul fuoco ma rimandando al mittente le accuse:

“Nonostante la storia revisionista che Ruby Rose sta ora condividendo online rivolgendosi ai produttori, al cast e alla troupe, alla rete e allo Studio, la verità è che la Warner Bros. Television aveva deciso di non esercitare la sua opzione di ingaggiarla per la seconda stagione sulla base di molteplici lamentele sul comportamento tenuto sul posto di lavoro che sono state ampiamente riviste e gestite in privato per rispetto di tutti gli interessati”.

Qual è la verità? Ruby Rose è finita in panchina per via del suo comportamento poco consono o è stata lei a lasciare la serie per i rischi che continuava a correre?