Robin Givens in Batwoman 3. Questa è la notizia che arriva dagli Usa pochi giorni dopo il finale di stagione che ha sconvolto di nuovo tutti con la notizia che un altro membro del team storico della serie non tornerà. Naturalmente stiamo parlando di Jacob Kane (Dougray Scott), padre di Kate e Alice, il capo dei Corvi che non è apparso nel finale della seconda stagione e che è finito dietro le sbarre proprio per aver aiutato la figlia criminale.

Tutto da rifare, ancora una volta, per Batwoman 3 che questa volta partirà proprio dal nuovo arrivo, l’ex star di Riverdale, Robin Givens che si unirà al cast nel ruolo chiave di Jada Jett, un personaggio che si diceva sarebbe apparso nella serie alla fine della scorsa settimana. L’ex Sierra McCoy in Riverdale e Katy Keene non solo tornerà nel suo ruolo di Darlene Merriman nel prossimo revival HBO Max di Head of the Class ma si darà da fare anche nei nuovi episodi di Batwoman 3 nei panni di una potente diregente della Jet Industries descritta come:

“Appassionata e laboriosa, è una donna che si è fatta strada attraverso gli alti e bassi della vita per arrivare in cima, il tutto pur essendo estremamente protettiva nei confronti del figlio impetuoso. Una donna con un passato profondo che l’ha costretta a rinunciare al suo primogenito, Jada è una donna di buon cuore, ma farà di tutto per proteggere la sua famiglia”.

In molti sono convinti che Jada sarà la versione dello show di Jezebel Jet, un personaggio di supporto nei libri di Batman a metà degli anni 2000, presentato come un possibile interesse amoroso di Bruce Wayne rivelatasi poi un agente sotto copertura di Black Glove. Altri ancora sono pronti a scommettere che sarà la madre naturale di Ryan Walder, la nuova Batwoman interpretata da Javicia Leslie. La donna era morta e sepolta almeno fino a quando il finale della seconda stagione non ha rivelato che la verità è un’altra. Quale fazione avrà ragione?