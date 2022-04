La miniserie Germinal debutta in prima visione assoluta per l’Italia su Rai3, coi primi due episodi in onda venerdì 29 aprile: questa produzione franco-italiana di France2, composta da 6 episodi, è basata sull’omonimo romanzo di Émile Zola del 1885 e diretta e prodotta da David Hourrègue.

La miniserie Germinal non è il primo adattamento del classico della letteratura francese: Germinal era anche il titolo del film del 1993 di Claude Berri, nominato in diverse categorie ai prestigiosi premi César 1994, comprese quelle per “Miglior film” e “Miglior regista”. Nel 2021 una versione più contemporanea nello stile e nei temi è arrivata su France2 attirando oltre 4 milioni di telespettatori al debutto.

La miniserie Germinal è stata accolta da critiche contrastanti in Francia, ma difesa da Martine Le Blond-Zola, la pronipote di Émile Zola, che l’ha definita un “adattamento fedele al romanzo“, sebbene attualizzato con vaghi riferimenti a rivendicazioni e battaglie propri di questo secolo (dalle istanze femministe alle richieste dei gilets jaunes). La storia di uno sciopero in una miniera di carbone nel nord della Francia, al centro del tredicesimo romanzo della serie Rougon-Macquart di Zola, vede protagonista il giovane Étienne Lantier (Louis Peres nella serie), operaio fuggito da Lille dopo aver cercato di sindacalizzare i lavoratori della sua fabbrica. Dopo essersi nascosto a Montsou, ha trovato lavoro presso la Compagnie des mines. È qui che incontra Maheu (Thiery Godard, nel film interpretato da Gérard Depardieu) e sua moglie (Alix Poisson), con cui soggiorna. Le terribili condizioni di lavoro in miniera, a seicento metri di profondità, sono insopportabili e quando Étienne lancia l’idea di uno sciopero di massa per protestare contro l’assoluta mancanza di diritti dei minatori, questi lo seguono. Nel cast anche Sami Bouajila nei panni di Deneulin, proprietario indipendente schiacciato dal potere delle grandi compagnie minerarie, e Guillaume de Tonquédec come il signor Hennebeau, proprietario della miniera schiacciato tra gli ordini degli azionisti e la rivolta operaia.

Rai3 trasmetterà la miniserie Germinal in tre serate, ogni venerdì in prima serata, dal 29 aprile al 13 maggio 2022: ecco la trama della prima parte. Gli episodi saranno disponibili anche su Raiplay.

Etienne Lantier, venti anni, ottiene un lavoro in miniera. Questo gli fa scoprire la durezza del lavoro e le umiliazioni subite dai minatori. Tuttavia decide di rimanere, soprattutto per la bella Catherine. Con il passare delle settimane Etienne viene adottato da tutta la comunità mineraria. Un giorno, lui e i suoi compagni vengono ingiustamente multati. Gli animi si infiammano. Mentre Catherine sembra preferire Chaval, Etienne inizia a sognare una rivoluzione sociale, senza immaginare l’entusiasmo che le sue idee susciteranno.

Continua a leggere su optimagazine.com

“Il nostro destino è quello di lottare per quelli che non possono.”

Dalla penna di Émile Zola, in prima visione assoluta, #Germinal la prima puntata questa sera alle 21.20 su #Rai3 e #RaiPlay pic.twitter.com/gcGF0pbzgk — Rai3 (@RaiTre) April 29, 2022