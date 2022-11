Il processo Wanna Marchi a Un Giorno in Pretura, per un ritorno alla tv pubblica dopo il ‘successo’ e le polemiche dell’esordio su Netflix. La docu-serie ha fatto discutere nei giorni scorsi dopo il suo esordio sulla piattaforma streaming e Rai3 avrà pensato bene di cavalcare l’onda rimandando in onda il processo alla televenditrice e sua figlia.

Il tema della puntata di oggi, 26 novembre, di Un Giorno in Pretura, sarà proprio il processo del 2006 nei confronti di Wanna Marchi e di sua figlia Stefania Nobile per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. L’appuntamento è fissato per le 23.55 su Rai 3 e sarà allora che, chi non lo avesse ancora visto, avrà modo di seguire il processo che ricostruisce il sistema messo in piedi dalle televenditrici, fatto di sogni e promesse, di raggiri e minacce, che si basava sui presunti poteri esoterici del “maestro di vita” Mario Pacheco Do Nascimento, già condannato e latitante in Brasile.

Nella seconda puntata dedicata al processo, viene approfondito il ruolo dei centralinisti, coloro che per primi avevano il compito di agganciare le vittime. Si farà luce anche sui poteri millantati dal Mago do Nascimento e si cercherà di capire come sia stato possibile che decine di migliaia di persone siano rimaste intrappolate nella ragnatela tessuta da Wanna, Stefania e il “maestro di vita”. Come reagirà il pubblico nel vedere quello che è successo all’epoca ripercorrendo le tappe del processo e, quindi, dei casi e delle vittime che hanno denunciato le televenditrici?