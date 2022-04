Siamo ancora tutti un po’ sconvolti dalla notizia del no di Melissa McBride allo spin-off di The Walking Dead su Carol e Daryl ma oggi i fan hanno modo di consolarsi, almeno in parte, con l’arrivo di Gaius Charles in Isle of the Dead. Naturalmente stiamo parlando dello spin-off di The Walking Dead con Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan al quale Gaius Charles si unirà come terzo protagonista.

Il volto noto di Grey’s Anatomy, non solo, si unirà all’universo di The Walking Dead di AMC nei panni di Izaak in Isle of the Dead. Il suo personaggio viene descritto da Deadline come “fiducioso, spietato e inflessibile nella ricerca di ciò che crede sia giustizia, con la forza della sua volontà e le sue minacce. Izaak ama il suo lavoro e alterna l’umorismo al terrore che incita. Questo è un padre di famiglia, dedito alla costruzione di un mondo sicuro per sua moglie e le sue figlie. Il suo viaggio porta alla luce una perdita da cui è ossessionato. Ha pazienza e resilienza e cammina piuttosto che scappare dai suoi errori”.

Le anticipazioni sul suo personaggio non lasciano tranquilli i fan di Maggie e Negan che si ritroveranno a New York tempo dopo gli eventi dell’ultima stagione di The Walking Dead pronti a viaggiare in una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma. La città fatiscente è piena di morti e abitanti che hanno reso New York City un mondo pieno di anarchia, pericolo, bellezza e terrore.

Lo sceneggiatore di The Walking Dead e produttore di Heels, Eli Jorné, è lo showrunner e il produttore esecutivo dello spin-off supervisionato da Scott Gimple, chief content officer di TWDU. Annunciata con una prima stagione di sei episodi, Isle of the Dead dovrebbe iniziare la produzione quest’estate a New York per una messa in onda prevista nel 2023 su AMC e AMC+.