Sono ore concitate queste per i fan di The Walking Dead convinti di andare verso il finale di serie ma con la consapevolezza di ritrovare Daryl e Carol ancora insieme nello spin-off a loro dedicato. A quanto pare non sarà così perché Melissa McBride ha detto no allo spin-off ad un passo dall’inizio delle riprese. Chi ha seguito l’evoluzione del progetto sa bene che i protagonisti dello spin-off dovevano essere proprio i due tra i più amati della serie ma così non sarà proprio per via del no dell’attrice.

Ma perché Melissa McBride ha detto no allo spin-off di The Walking Dead? In un primo momento si era parlato di una scelta creativa, quindi voluta dalla produzione ma in realtà sembra che le cose siano un po’ diverse di così. A spingere Melissa McBride verso l’abbandono è stato un problema logistico e AMC ha spiegato:

“Melissa McBride ha dato vita a uno dei personaggi più interessanti, reali, umani e popolari dell’universo di The Walking Dead ma purtroppo, non è più in grado di partecipare allo spin-off precedentemente annunciato incentrato sui personaggi di Daryl Dixon e Carol Peletier, che sarà ambientato e girato in Europa quest’estate e sarà presentato in anteprima il prossimo anno. Il trasferimento in Europa è diventato logisticamente insostenibile per Melissa Sappiamo che i fan non rimarranno delusi da questa notizia… speriamo davvero di rivedere Carol nel prossimo futuro”.

Annunciato a settembre 2020, il progetto doveva ruotare attorno ai personaggi di Reedus e McBride, gli unici membri del cast originale rimasti sin dall’inizio ma adesso le cose dovranno cambiare. A capo del progetto ci saranno Scott M. Gimple e la showrunner di The Walking Dead Angela Kang ma adesso dovremo capire come cambierà il volto dello spin-off dopo questo sconvolgente no.