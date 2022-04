In tanti si stanno chiedendo quando arriva il pagamento dell’assegno unico relativo al mese di aprile, per tutti coloro che percepiscono anche il reddito di cittadinanza. Un problema che va oltre l’incertezza di coloro che vedono ancora la propria domanda in istruttoria, a distanza di tre mesi dal suo caricamento sul sito INPS. Al di là delle informazioni condivise nei giorni scorsi su quest’ultimo tema, abbiamo ancora degli elementi da prendere in esame per inquadrare al meglio la situazione. Tutto potrebbe sbloccarsi nel giro di pochi giorni, secondo quanto raccolto proprio in queste ore.

Cosa sappiamo sul pagamento dell’assegno unico di aprile per coloro che percepiscono il RdC

Sostanzialmente, come si stanno mettendo le cose per tutti coloro che sono in attesa del pagamento dell’assegno unico di aprile con RdC? Sul web si trovano svariate segnalazioni da parte di utenti che ancora non visualizzano l’accredito, contando contestualmente sull’altra forma di sostegno prevista dal governo. In questo senso, da INPS giungono importanti rassicurazioni: “Per le famiglie in cui entrambi i genitori sono nel nucleo familiare che percepisce rdc il pagamento dell’assegno unico avverrà entro fine mese“.

Dunque, entro questa settimana dovrebbe sbloccarsi una volta per tutte la situazione per coloro che si chiedono quando arriva il pagamento dell’assegno unico di aprile con RdC, stando alle informazioni venute a galla proprio in mattinata tramite la pagina Facebook di INPS. Pressione alle stelle, dunque, considerando questo nodo da sciogliere oltre a quello già citato a proposito delle tante domande che risultano ancora in istruttoria da gennaio. Sicuramente ci sarà tanto su cui lavorare nei prossimi dieci giorni.

Questione in via di definizione, dunque, in riferimento alle tante famiglie italiane che attendono riscontri sul pagamento dell’assegno unico di aprile, percependo allo stesso tempo il tanto discusso RdC qui in Italia.