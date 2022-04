Stiamo vivendo una settimana cruciale per quanto concerne la storia del tanto discusso assegno unico, in riferimento a coloro che vedono ancora la propria domanda in istruttoria. Come stanno le cose? Ieri vi abbiamo fornito alcune informazioni e dritte per ottenere assistenza diretta, magari per sollecitare INPS a darvi un feedback esaustivo e non generalizzato. Soprattutto per tutti coloro che ancora oggi non vedono anomalie con la propria richiesta (in primis, eventuali modifiche all’IBAN o parallela ricezione del reddito di cittadinanza), mentre oggi occorre fare uno step in più.

Feedback finalmente più preciso sull’assegno unico con domanda ancora in istruttoria

Nello specifico, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare finalmente il verdetto per tutti coloro che vedono la propria domanda in istruttoria. Un modo per inquadrare finalmente in modo definitivo la questione assegno unico, vito che al momento non abbiamo ancora notizie sotto questo punto di vista. A prescindere dal fatto che la richiesta presenti anomalie o meno, abbiamo finalmente un riscontro più concreto da INPS per coloro che intendono archiviare in modo definitivo la pratica. A seguire, quanto dichiarato dall’assistenza su Facebook questa mattina:

“Purtroppo tramite social non possiamo accedere alle singole pratiche che ricordiamo vengono lavorate a livello centrale. Se la domanda non presenta ostacoli verrà lavorata questa settimana“.

Non sono isolate le segnalazioni di utenti pronti ad assicurare che la propria domanda, ancora in istruttoria, non presenti alcun tipo di anomalia. Staremo a vedere come andranno le cose e se i dubbi sull’assegno unico verranno sciolti effettivamente questa settimana. Nel frattempo, invito tutti i nostri lettori a seguire i prossimi aggiornamenti sulla questione, visto che le sorprese in questo specifico contesto sono sempre dietro l’angolo. Che idea vi siete fatti a tal proposito? Fateci sapere con un commento a fine articolo.