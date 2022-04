È stata annunciata la data ufficiale di Blocco 181, la serie TV che vede la partecipazione di Salmo sia come attore che come supervisore e produttore musicale. Nei mesi scorsi era stato lanciato il teaser trailer scatenando l’hype tra i fan del rapper e tra gli abbonati Sky. Nelle ultime ore è uscito il trailer ufficiale ed è stata pubblicata la locandina.

La data ufficiale di Blocco 181

Blocco 181 sarà fuori il 20 maggio 2022 su Sky e in streaming su NowTV. La serie TV è divisa in otto episodi girati a Milano. La città ricopre uno dei ruoli fondamentali dell’opera, uno sfondo di fronte al quale si diramano le vicende dei protagonisti. Non esattamente una storia sotto l’ombra della Madonnina: Blocco 181 racconta la Milano multiculturale e periferica, quella dove si consumano le dinamiche più veraci e gli intrighi più noir. Gli autori e la critica, infatti, parlano di una versione milanese di Gomorra e Suburra.

Blocco 181 è la prima produzione in-house di Sky Studios ed è diretta da Giuseppe Capotondi (Suburra La Serie, La Doppia Ora) con Ciro Visco (Gomorra, Non Mi Lasciare, Doc – Nelle Tue Mani) e Matteo Bonifazio e viene descritta come “una favola nera iperrealistica in una inedita Milano in realtà aumentata, coloratissima e multiculturale”.

La trama

Blocco 181 si concentra su 3 protagonisti: Laura Osma è Bea, una ragazza latino-americana divisa tra l’attaccamento alla sua famiglia, la Misa, e la voglia di dispiegare la li. Alessandro Piavani è Ludo, amico di Mahdi (Andrea Dodero) e unito a lui da un’amicizia fraterna. Bea e Ludo sono pandilleros della Misa, nemici dei ragazzi del Blocco di cui fanno parte Snake (interpretato da Salmo), Lorenzo (Alessandro Tedeschi), il già citato Mahdi e il boss Rizzo (Alessio Praticò).

Blocco 181 è uno spaccato sociale sul traffico di cocaina e le gang che troverà tensione nel triangolo amoroso tra Bea, Ludo e Mahdi. Di seguito il trailer con la data ufficiale di Blocco 181.