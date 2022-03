Il trailer di Blocco 181 scandisce il tempo che separa il pubblico dalla messa in onda della serie tv con Salmo e mostra le prime immagini ufficiali stuzzicando gli abbonati Sky. Il famoso complesso edilizio della periferia milanese che farà da location alla storia d’amore e di vendetta dei personaggi, ha dato il titolo alla serie Sky Original che andrà in onda a maggio con la direzione di Giuseppe Capotondi, Ciro Visco e Matteo Bonifazio.

I grattacieli di Milano, il vetro e l’acciaio aprono il trailer ufficiale di Blocco 181 dando il via alla favola nera iperrealistica in otto episodi che porterà su Sky le comunità multietniche della Milano di oggi con Salmo nel ruolo inedito di supervisore, attore e produttore musicale. Al suo fianco ci saranno anche tre giovani e talentuosi attori: Laura Osma (El Chapo), Alessandro Piavani (Blanca, House of Gucci, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie) e Andrea Dodero (Non Odiare, Mental, L’Allieva). Ecco il trailer della serie.

Violenza, passione e voglia di rivalsa mettono insieme le immagini del trailer ufficiale di Blocco 181 con al centro un grosso affare a cui qualcuno teme di partecipare mentre altri sono pronti a portare a termine con tutto quello che questo significa. L’importante non è come si muore ma come si è vissuto, così Bea, il personaggio interpretato da Laura Osma, chiude il trailer della serie mentre si risveglia in mezzo a Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero).

Salmo nella serie è Snake, braccio destro (armato) di Lorenzo (Alessandro Tedeschi), amico d’infanzia e alleato di Rizzo, il boss del quartiere, interpretato da Alessio Praticò. Al momento non conosciamo ancora la data precisa di messa in onda ma quello che sappiamo è che Blocco 181 andrà in scena su Sky Serie a maggio.