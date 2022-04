Heartstopper 2 non è stato ancora ufficializzato da Netflix, ma l’autrice dei romanzi a cui la serie si ispira, ha già diverse idee su come proseguire la storia di Nick e Charlie.

La prima stagione copre solo i primi due volumi, e la scrittrice Alice Oseman, intervistata da Digital Spy, ha fornito alcuni suggerimenti su ciò che i fan potrebbero aspettarsi di vedere in futuro.

Heartstopper 2 (o le stagioni successive) esplorerà i temi della salute mentale, già affrontati nei libri, perché “questo è qualcosa che è davvero importante mentre Charlie e Nick crescono.”

“La sfida di scrivere Heartstopper è esplorare quei problemi più oscuri mantenendo il tono così ottimista e pieno di speranza”, ha detto la Oseman. “Questa è stata la principale fatica di scriverlo.”

L’autrice, che si occupa della sceneggiatura della serie ed è anche produttrice, ha raccontato come siano stati “onesti” nel raccontare la tematica relativa alla salute mentale nei libri, ed esplorarla sullo schermo in un “modo reale” che non è “né intenso o davvero oscuro e orribile da leggere o guardare.”

L’autrice ha anche detto che i fan possono aspettarsi che gli insegnanti saranno più coinvolti nelle stagioni future poiché “ci sposteremo al terzo volume dei libri”, quando “succederà una storia d’amore tra alcuni di loro”. Nella serie tv di Netflix c’è già il personaggio di Ajayi, ma nei libri c’è anche il signor Farouk, che arriva proprio nel terzo volume, come ha affermato la Oseman a Digital Spy. “E hanno questo tipo di amicizia interessante in background che alla fine diventa qualcosa di più”.

Netflix non ha ancora annunciato Heartstopper 2, dato che la serie ha debuttato neanche una settimana fa sulla piattaforma. Visti gli ottimi risultati e l’alta richiesta (è nella top 10 dei titoli più cercati su Netflix), l’annuncio di una seconda stagione non dovrebbe tardare ad arrivare.

