I libri di Heartstopper godevano già di un notevole successo su Internet ben prima che Netflix ordinasse l’adattamento televisivo. La serie tv, rilasciata sulla piattaforma il 22 aprile ed è diventata fin da subito virale sui social network, oltre che tra i dieci titoli più richiesti in streaming.

Celebrato per le sue trame e cast inclusivi, Heartstopper è un teen drama che racconta con estrema leggerezza e dolcezza storie di personaggi queer. Al centro della storia c’è il rapporto tra Charlie e Nick; il primo apertamente gay, l’altro un suo coetaneo, nonché ragazzo più popolare della scuola.

La serie tv è nuova tra gli abbonati Netflix, ma la storia d’amore di Charlie e Nick ha affascinato gli utenti di Internet che usano Tumblr e Tapas, dal 2016. È stato allora che l’autrice young adult Alice Oseman ha lanciato Heartstopper, webcomic di successo con lo stesso nome che è diventato incredibilmente virale; ad oggi ha ottenuto oltre 52,1 milioni di visualizzazioni. A un certo punto, Alice sapeva di dover portare la sua storia dallo schermo del computer alle pagine profumate di un libro.

Quanti sono quindi i libri di Heartstopper? La serie tv di Netflix è basata sui primi due volumi; finora ne sono stati pubblicati ben quattro. A questo si aggiunge anche un libro da colorare, che la stessa autrice – anche sceneggiatrice e produttrice esecutiva dello show – ha pubblicato nel 2020.

Secondo Cosmopolitan, il quinto volume di Heartstopper uscirà nel corso 2022 e sarà l’ultimo della serie. Per chiudere la saga in bellezza, l’autrice rilascerà anche un annuario dal titolo Alice’s Heartstopper Yearbook, previsto per il 13 ottobre 2022.

L’Annuario di Heartstopper è un’aggiunta in più alla collezione di volumi, e si presenta come un libro a colori ricco di contenuti esclusivi dell’universo di Charlie e Nick; artwork inediti, un mini-fumetto esclusivo, uno sguardo all’artwork che Alice Oseman ha realizzato nel corso degli anni, i profili dei personaggi, curiosità e approfondimenti sul suo processo creativo, il tutto narrato da una versione a fumetti della stessa autrice.

