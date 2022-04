I sondaggi WhatsApp sono quasi pronti a sbarcare nel servizio di messaggistica. Ne è una riprova il fatto che, dopo essere comparsi già per le versioni iOS ed Android dell’applicazione, ora hanno fatto capolino anche in quella web. Lo strumento consentirà di raccogliere informazioni e preferenze in maniera semplice e veloce per i più svariati scopi.

L’immagine di apertura articolo mostra la schermata di creazione dei sondaggi WhatsApp ora scovata in WhatsApp Web appunto dal noto informatore WABetaInfo. Appare abbastanza chiaro come sia facile creare una nuova indagine da zero. La prima cosa da fare sarà quella di porre una domanda e subito dopo fornire le risposte pre-compilate. In prima battuta saranno messe a disposizione due sole opzioni per gli intervistati ma è previsto anche un ulteriore comando che consente di aggiungere fino a ben 12 risposte variegate.

I sondaggi WhatsApp avranno di certo senso nei gruppi più numerosi: grazie alle indagini fai da te sarà abbastanza facile raccogliere informazioni utili per il lavoro, per lo svago, per lo studio e molto altro ancora. Per il momento, le beta a disposizione con la nuova funzione non hanno chiarito tuttavia un aspetto davvero importante. Il tool nuovo di zecca potrà essere gestito e utilizzato solo dagli amministratori di una conversazione collettiva o da tutti? La possibilità o meno di procedere dipenderà dalle impostazioni in chat? Si tratta di dettagli non trascurabili che magari scopriremo a breve, con il rilascio di qualche altro update sperimentale.

Per quianto riguarda l’aggiornamento vero e proprio che introdurrà definitivamente i sondaggi WhatsApp sia per Android che per iOS e ancora per il web, non abbiamo una tempistica ben esatta. Il lavoro degli sviluppatori sembra essere giunto a buon punto ma potremmo ancora attendere qualche settimana prima di utilizzare la funzione.

Continua a leggere su optimagazine.com