In tanti vorrebbero capire come ottenere assistenza personalizzata, per quanto concerne un tema delicato come l’assegno unico da INPS. Chiaro il riferimento alla storia della domanda in istruttoria, soprattutto per coloro che hanno inviato la richiesta a gennaio. La scorsa settimana, sul nostro magazine, ho già avuto modo di evidenziare che, arrivati a questo punto, potrebbero esserci effettivamente anomalie che vanno al di là delle normali tempistiche richieste per elaborare un feedback. Oggi, però, voglio portare alla vostra attenzione un riscontro diretto ottenuto proprio da INPS.

Riceviamo risposte personalizzata su assegno unico da INPS per domande ancora in istruttoria

Allo stato attuale, credo che Twitter sia il canale migliore per ricevere informazioni precise e chiare sulla domanda ferma in istruttoria, in merito all’assegno unico. Dopo aver riportato il mio caso con un tweet pubblico, all’interno del profilo di INPS, sono stato contattato privatamente dall’assistenza: “Può darci il codice fiscale per una verifica? Chiediamo la verifica con la banca l’iban perché a volte li cambiano senza avvertire ed è uno dei problemi più diffusi”. Insomma, sono stato invitato ad effettuare un ulteriore check sotto questo punto di vista.

Dopo aver appurato che l’IBAN fosse corretto, l’ho fatto presente sempre privatamente ad INPS, ottenendo una risposta ulteriore: “Ok. Era giusto per scrupolo ulteriore la verifica dell’iban. Speriamo di darle presto notizie. Per la verifica ci vorrà comunque qualche giorno“. Dunque, non aspettatevi un verdetto immediato e definitivo su Twitter, qualora la vostra situazione sull’assegno unico dovesse essere ancora incerta oggi, ma quantomeno riuscirete ad attivare un canale diretto per ricevere feedback non generici.

Ovviamente, vi farò sapere appena ci saranno evoluzioni, in modo da offrire un ulteriore contributo a chi vede la propria domanda in istruttoria in merito all’assegno unico. A voi come stanno andando le cose?

