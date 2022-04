Il finale de Il Paradiso Delle Signore sta per arrivare e mentre la settimana va avanti i colpi di scena si preparano a stupire i fan ma ci sarà davvero qualcosa da ricordare? Le anticipazioni di queste ultime puntate della soap italiana rivelano che il finale de Il Paradiso Delle Signore regalerà al pubblico di Rai1 un matrimonio, quello atteso di Anna e Salvatore ma non saranno solo loro i protagonisti dell’ultima puntata di questa stagione.

La soap non si è fermata nemmeno ieri pomeriggio e oggi tornerà con Stefania pronta a confessare tutto ad Irene proprio perché pronta a lasciare Marco per il bene di Gloria mentre Flora si prepara all’addio pronta a lasciare l’Italia. Beatrice proverà a lasciare Dante e anche Marcello proverà a fare lo stesso con Ludovica, i loro piani riusciranno oppure no?

Nella puntata di mercoledì mentre Torrebruna consola Ludovica abbandonata da Marcello, Umberto lascia Adelaide per correre dietro Flora in partenza per l’America, il triangolo si chiuderà così nel finale de Il Paradiso delle Signore? Chi conosce la Contessa sa bene che non chiuderà la stagione da perdente e le anticipazioni dell’ultima puntata della settimana rivelano che Adelaide metterà le mani sulle quote di Dante del Paradiso e tutto per vendicarsi di Umberto.

Marco proverà a chiedere la mano di Stefania ottenendo un no come risposta fino a quando non si presenterà al matrimonio di Anna e Salvatore per riprovarci, questa volta con successo. Il resto lo scopriremo nel corso di questa settimana in cui, un colpo di scena dopo l’altro, otterremo le risposte ad alcune domande in sospeso e conosceremo le basi su cui poggerà la nuova stagione in onda da settembre.

Dal 2 maggio, salvo ulteriori cambiamenti, Il Paradiso delle Signore daily lascerà il posto alle repliche della serie originale con Giuseppe Zeno.