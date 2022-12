Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, 5 dicembre, e lo stesso farà nei prossimi giorni visto che continua la sua lunga pausa forzata. Chi ha seguito le evoluzioni della programmazione nei giorni scorsi, sa bene che la soap è finita in panchina per permettere alla Rai di concentrarsi sulle fasi finali di questo Mondiale senza l’Italia, non senza polemiche. I fan avrebbero preferito seguire le peripezie della Contessa e i suoi ma la loro pazienza verrà ripagata con delle speciali puntate natalizie.

Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi, 5 dicembre, ma dopo quest’ultima settimana di pausa, tornerà da giorno 12 e non andrà in pausa nei giorni natalizi come era consueto fare. La storia dei suoi protagonisti proseguirà accompagnandoci nella fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, ma cosa ne sarà poi dalla soap italiana dagli ascolti sempre al top?

Al momento tutto tace tant’è che si parla di una possibilità di un mancato rinnovo per Il Paradiso delle Signore dopo questi anni di onorato servizio. Già in passato è successo che alla fine i fan abbiano dovuto rinunciare ai loro amati personaggi (vedi Centovetrine e Vivere), anche questa volta andrà a finire così? Nei giorni scorsi si è parlato di come sarà la programmazione Rai del prossimo anno, di quali programmi torneranno e quali no e se ci sarà occasione di avere anche un’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore oppure no ma al momento tutto tace.

I punti a favore di un rinnovo ci sono tutti: i fan sono numerosi, gli ascolti sono sempre buoni e gran parte degli attori del cast sono pronti a tornare nei panni dei loro personaggi. Questo basterà a far dire sì alla Rai? Siamo sicuri di sì, non vorrà rinunciare ad ascolti così buoni a favore di un altro rischio flop.