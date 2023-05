Ultimi scossoni e ultime puntate de Il Paradiso delle Signore su Rai1. La soap seguita e amata che ogni giorno porta a casa un ottimo risultato in materia di share, sta per chiudere i battenti. Chi ha seguito le polemiche delle scorse settimane sa bene che i fan adesso dovranno fare a meno dei loro protagonisti preferiti visto che la Rai ha deciso di mettere fine a questa stagione mandando in onda le ultime puntate proprio in questa settimana.

Il Paradiso delle Signore andrà in onda fino al prossimo 5 maggio 2023 e a quel punto ad andare in onda sarà l‘ultima puntata in cui rivedremo i nostri amati beniamini del magazzino più bello di Milano. Purtroppo le polemiche e le richieste del pubblico questa volta non sono servite a molto visto che la soap chiuderà ugualmente i battenti questo venerdì e al suo posto da lunedì 8 maggio andrà in onda Sei Sorelle.

Ecco il promo delle nuove puntate:

Il pubblico avrà modo di riprendere la soap spagnola guardando così le nuove puntate a partire da lunedì 8 maggio alle 16.05 circa (la scorsa estate sono state mandate in onda le prime 64 puntate) e lo stesso succederà per tutta l’estate fino a quando, a settembre, tornerà Il Paradiso delle Signore. Chi segue la soap sa bene che la Rai ha deciso di rinnovarla per un’altra stagione, l’ottava, portando sullo schermo vecchi e nuovi protagonisti con tutti gli intrecci che saranno possibili, cosa scopriremo ancora?