L’inverno sta per finire e questo significa che la programmazione presto cambierà a partire proprio da quella di Rai1 che dovrà salutare Il Paradiso delle Signore a favore del ritorno di Sei Sorelle. La serie spagnola si prepara a tornare in tv e abbiamo già la prima data ufficiale, salvo cambiamenti. Al momento sembra proprio che Il Paradiso delle Signore andrà avanti solo fino al 5 maggio per poi lasciare il posto ai nuovi episodi di Sei Sorelle, la soap spagnola che si era già fatta notare dal pubblico di Rai1.

Il Paradiso delle Signore si fermerà prima di quanto i fan si aspettassero con la speranza di ritrovare tutti i protagonisti nei nuovi episodi in onda in autunno. Rimane il fatto che la pausa sarà davvero molto lunga questa volta e che dal mese di maggio a quello di settembre il pubblico dovrà attendere quattro mesi prima di ritrovare i propri beniamini e l’amato Paradiso, cosa succederà a quel punto agli ascolti?

Siamo sicuri che i fedelissimi rimarranno tali e che nel frattempo tutti avranno modo di capire come evolveranno le trame dei personaggi di Sei Sorelle. La soap spagnola prenderà il via proprio da lunedì 8 maggio occupando la fascia del pomeriggio che va dalle 16:05 alle 17.00 circa continuando a raccontare la storia delle sorelle Silva. La serie spagnola, dopo un buon esordio con quasi il 18% di share, si era assestata intorno al 10-11% di share, pari a circa un milione di spettatori. Come andrà a finire questa volta dopo la lunga pausa e i continui rinvii? Lo scopriremo tra due mesi o poco meno quando Sei Sorelle tornerà in onda dando fiato ai protagonisti de Il Paradiso Delle Signore.