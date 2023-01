Alessandro Tersigni lascia Il Paradiso delle Signore oppure no? In questi ultimi giorni non si parla d’altro sui social e sul web specie alla luce della trama della soap italiana che sta un po’ lasciando i fan delusi. In molti sono ormai convinti che la soap stia per volgere al termine e tra il silenzio Rai su una possibile ottava stagione e le voci di un’uscita di scena di Alessandro Tersigni non fanno altro che peggiorare le cose, ma dove sta la verità?

Quello che sappiamo è che a fine gennaio termineranno le riprese de Il Paradiso delle Signore 7 ma non si hanno ancora conferme definitive su quello che sarà il suo futuro nonostante gli ottimi ascolti registrati in questi anni e in quest’ultimo periodo con una media di circa 2 milioni al giorno con punte di due milioni e mezzo di fedelissimi e uno share del 20% o poco più. Possibile che la Rai voglia rinunciare alla sua gallina dalle uova d’oro dopo il disastroso tentativo di provare a portare a casa un risultato con altri programmi?

Ad annunciare la fine delle riprese sui social è stato l’attore che presta il volto al giovane Salvatore Amato, Emanuel Caserio, rispondendo alle domande dei fan ma senza dire molto in merito alla possibilità di un seguito. Come se questo non bastasse, si fanno sempre più insistenti le voci di un addio di Alessandro Tersigni.

L’attore ha avuto il merito di aver trainato la soap facendo da collante con la serie originale con Giusy Buscemi e Giuseppe Zeno, davvero i fan dovranno rinunciare a lui e al suo Vittorio? A quanto pare Alessandro Tersigni sarà tra i protagonisti di Cuori 2 e questo lo terrà impegnato proprio nei prossimi mesi ma, se vogliamo, in corrispondenza con la ‘pausa’ delle riprese de Il Paradiso delle Signore, questo permetterà al pubblico di salvare capra e cavoli? La risposta arriverà solo nelle prossime settimane quando capiremo il futuro della soap.