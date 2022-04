Alla luce degli ultimi ascolti sempre più alti e importanti sembra proprio che la Rai non voglia rinunciare a Il Paradiso delle Signore. Chi ha seguito l’evoluzione dei palinsesti primaverili della prima rete Rai sa che proprio alla fine di questo mese di aprile sarebbe dovuto calare il sipario sulla soap italiana ma così non sarà, almeno in parte.

Il pomeriggio di Rai1 dovrebbe tingersi di spagnolo con l’arrivo della serie in costume Sei Sorelle ma a quanto pare i piani sono cambiati in queste ore. Alla luce degli ottimi ascolti di Alessandro Tersigni e i suoi, sembra che nel pomeriggio di Rai1 arriveranno prima le repliche de Il Paradiso delle Signore ma non la versione soap che abbiamo imparato a conoscere a amare in questi cinque anni, bensì la serie originale con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi.

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si concluderà il 29 aprile ma giorno 2 maggio non andranno in onda gli episodi di Sei Sorelle bensì le repliche della prima, o molto probabilmente della seconda, stagione della serie con Giuseppe Zeno. Solo a quel punto sembra che Sei Sorelle andrà in onda quindi non prima della fine del mese di maggio, salvo ulteriori cambiamenti.

Il ripasso de Il Paradiso delle Signore sarà sicuramente una vera e propria chicca per chi si è appassionato alla versione daily senza conoscere i dettagli della bellissima storia d’amore tra Pietro e Teresa. Dagli episodi dell’epoca sono rimasti nel daily solo Alessandro Tersigni (Vittorio), Filippo Scarafia (Roberto) e Giulia Vecchio (Anna). Dopo l’annuncio della chiusura de Il Paradiso delle Signore, andata in onda solo per due stagioni, i fan hanno combattuto molto per avere un seguito fino alla nascita della versione daily in cui proprio Vittorio ha preso in mano le redini del Paradiso due anni dopo la morte di Pietro Mori, il resto lo scopriremo durante il nostro ripasso.