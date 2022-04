Servant of the People va in onda su La7 anche nel giorno dell’anniversario della Liberazione. Stasera 25 aprile l’emittente propone ben quattro episodi della serie satirica con protagonista l’ex comico, nonché attuale presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. In particolare, il pubblico vedrà ben nuovi quattro episodi della prima stagione.

Nell’episodio 1×11, la gente decide di accettare le tangenti. Presto viene trapelato un video di loro che prendono i soldi e Vasiliy organizza una conferenza stampa per spiegare cosa è successo veramente.

Nell’episodio 1×12, Vasiliy vuole ridurre le tasse, ma perché il piano funzioni tutti devono pagare onestamente le proprie quote. Viene avvicinato anche dalla moglie del suo ex capo della sicurezza che ha licenziato.

Nell’episodio 1×13, Vasiliy lancia una campagna per costringere le persone a smettere di lavorare illegalmente e pagare le tasse, il che gli fa trovare molti nuovi nemici. Nel frattempo i poteri alti stanno cercando qualcosa per infangare Vasiliy.

La serata si conclude con l’episodio 1×14. L’amministrazione di Vasiliy va contro i milionari ucraini, che si sentono al di sopra della legge. Sveta chiede un lavoro a Vasiliy.

Nel cast di Servant of the People, Volodymyr Zelens’kyj nei panni dell’insegnante, poi Presidente Vasiliy Goloboroďko; Stanislav Boklan è il Primo Ministro Yuriy Ivanovich Chuiko; Olena Kravets è Olena, madre di Vasiliy; Anna Kashmal è Natasha, nipote di Vasiliy; Jury Krapov è Mikhailo, padre di Vasiliy; Mykhailo Fatalov è l’oligarca Volodymir.

La prima stagione di Servant of the People è composta da 24 episodi, e, per quanto ne sappiamo, dovrebbero andare in onda tutti su La7 sempre con quattro appuntamenti alla settimana, ogni lunedì in prima serata. La serie è composta da tre stagioni, distribuiti dal 2015 al 2019 in Ucraina.

L’appuntamento con i nuovi episodi di Servant of the People su La7 è a partire dalle 21:15.

