Nuovo appuntamento con Servant of the People 2 su La7, dopo il debutto di martedì in seconda serata, traslocata dopo il flop di ascolti. La serie di e con Volodymyr Zelensky (ex attore e attuale Presidente dell’Ucraina) prosegue la sua messa in onda con altri quattro episodi, in onda il 14 luglio.

Dissacrante satira politica, la trama di Servant of the People ruota intorno a Vasily Petrovyč Goloboroďko, un mite insegnante di storia del liceo che vince inaspettatamente le elezioni presidenziali in Ucraina, grazie a un fortuito video su Internet in cui denuncia la corruzione del suo paese. Inizialmente spaesato da questo nuovo incarico e costantemente bersagliato dall’opposizione al governo, Vasily riuscirà pian piano a farsi valere.

Si parte con l’episodio 2×05, di cui vi riportiamo la sinossi:

Vasiliy visita il Ministero dello Sviluppo. Il processo a Yuri Ivanovich continua e gli oligarchi temono che l’ex primo ministro possa essere effettivamente ritenuto colpevole.

A seguire, l’episodio 2×06:

Mentre la ricerca di un nuovo primo ministro continua, la stampa esamina le vite amorose di Vasiliy e del suo popolo.

A seguire, l’episodio 2×07:

Il Fondo Monetario Internazionale annuncia che a causa di una crisi finanziaria può concedere un prestito alla Grecia o all’Ucraina. Mukhin cerca di impressionare Helga mentre incontra per la prima volta i genitori di Oksana.

La serata si conclude con l’episodio 2×08:

Dopo che le proposte di Vasiliy per nuove leggi necessarie per ottenere il prestito del FMI sono state respinte, Anna lo convince a incontrare gli oligarchi.

Nel cast della serie anche Stanislav Boklan nel ruolo del Primo Ministro Yuriy Ivanovich Chuiko; Olena Kravets è Olena, madre di Vasiliy; Anna Kashmal è Natasha, nipote di Vasiliy; Jury Krapov è Mikhailo, padre di Vasiliy; Mykhailo Fatalov è l’oligarca Volodymir.

Servant of the People 2 vi aspetta quindi stasera dalle 23:10 per una nuova maratona.

