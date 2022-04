Un’altra serata complicata attende Claudio Amendola e il cast di Nero a Metà 3 che, dopo essere andati in onda il giorno di Pasquetta dovranno rifarlo oggi nonostante la festa per la Liberazione d’Italia. La serie sta continuando comunque ad avere un grosso seguito e gli episodi registrano un boom di ascolti non solo in tv ma anche in streaming dove le visualizzazioni volano alte in questi giorni.

Il successo non manca così coma la carne al fuoco sia per il nostro Carlo che per gli amanti dei gialli che ogni settimana provano a risolvere il rompicapo del giorno sperando di poter avere nuovi pezzi per risolvere l’intricato caso di Clara e della sua sparizione. Cosa succederà negli episodi in onda il 25 aprile e il 2 maggio?

Ad andare in onda questa sera saranno gli episodi dal titolo Per te e Separazioni in cui, dopo aver riconosciuto Clara nelle riprese video di un deposito bagagli, per Carlo non sembrano più esserci dubbi: la donna ha agito come corriere della droga per Pugliani.

Carlo e gli altri, intanto, sono in lotta contro il tempo per fermare un pericoloso bombarolo mentre la Trevi scopre dove avverrà il prossimo scambio di droga con Pugliani, ma Cantabella viene coinvolto e si ritrova in grave pericolo. Le cose si complicano quando la squadra si ritrova a dover indagar anche sull’uomo che ha prelevato Clara all’uscita dal carcere, il complice di Pugliani che adesso è morto. Infine, Elisa sembra pronta a gettare la spugna e tornare a Brescia, lo farà davvero?

La prossima settimana, il 2 maggio, l’appuntamento con Nero a Metà 3 sarà con gli episodi 9 e 10 dal titolo Colpevoli omissioni e Ah, l’amore, l’amore. A quel punto saremo un passo dal finale e la verità su Clara potrebbe venire a galla lasciando Carlo senza parole. Forse la sua ex è davvero cambiata e non ha agito illegalmente in queste ultime settimane e allora cosa è successo? Negli ultimi episodi inizierà una corsa contro il tempo sperando di ritrovarla ancora viva.