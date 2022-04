Quelle in arrivo saranno due settimane complicate per Claudio Amendola e i suoi visto che Nero a Metà 3 andrà in onda oggi, 18 aprile, serata di Pasquetta e lunedì prossimo, 25 aprile. Le due festività potrebbero mettere a dura prova gli ascolti della prima serata di Rai1 e di Nero a Metà 3 in cui il mistero sulla scomparsa di Clara continuerà a tenere banco.

Nei nuovi episodi della serie con Claudio Amendola, Carlo Guerrieri continuerà ad indagare sulla scomparsa dell’ex moglie e non solo. Nella serata di oggi andranno in onda Nei suoi panni e Un uomo in cui Alba e Federico si avvicineranno sempre di più proprio grazie al caso della scomparsa di Clara mentre Monica continuerà a provare una certa gelosia per Malik. Carlo dovrà indagare sul caso di un ladro, trovato morto sotto casa della figlia Alba.

Nel secondo episodio di Nero a Metà 3 un’intera classe denuncerà la sparizione di una professoressa e questo terrà impegnato Carlo. Intanto, continua la storia d’amore tra Malik e Monica, non senza alcune difficoltà visto che lei sembra essere molto gelosa. Sullo sfondo rimane Alba che tra la scomparsa della mamma e le nuove indagini di cui occuparsi, sembra pronta a lasciarsi andare con Federico. Davvero Malik si metterà da parte in questa situazione?

Nero a Metà 3 tornerà anche la prossima settimana, il 25 aprile, con due nuovi episodi dal titolo Per Te e Separazioni in cui sentiremo ancora parlare del triangolo amoroso tra Malik, Alba e Federico. La bella dottoressa sembra pronta a voltare pagina dimenticando il suo ex Malik ma questo non basta a Monica che continua a lasciarsi andare a gelosie e dubbi, cosa succederà tra loro? Sullo sfondo rimane ancora l’indagine di Carlo su Clara, le cose si complicano e la verità sembra sempre più lontana.