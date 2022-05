Nero a Metà 4 ci sarà oppure no? Tra poco il finale della terza stagione rivelerà l’arcano regalando al pubblico una seri di domande ma, soprattutto, piazzando quelle che potrebbero essere i semi dei nuovi episodi. Nero a metà 3 si congeda dai suoi affezionati telespettatori proprio oggi, 9 maggio, con la messa in onda degli ultimi due episodi ma c’è già chi si chiede cosa ne sarà di Carlo Guerrieri se verrà a galla la verità sulla sua ex chiudendo così un doloroso capitolo per lui e per l’amata figlia.

Il resto lo scopriremo in Nero a Metà 4 visto che sembra ci sarà. L’affetto del pubblico non è calato in questi anni tant’è che la serie continua a raccogliere consensi e mietere successi e questo è sicuramente un punto a favore per un rinnovo. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che proprio Claudio Amendola ha dichiarato di sentirsi molto legato al personaggio di Carlo e alla fiction tanto da assumere anche il ruolo di regista, dirigendo sé stesso e i suoi colleghi.

Ecco il promo del finale di Nero a Metà 3:

"Mi dici che succede?"

"Lorenzo ha la pistola scarica…"#NeroAMetà3 ULTIMA PUNTATA stasera #9maggio alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/nkEX1Zw0cZ — Rai1 (@RaiUno) May 9, 2022

Il primo ad alzare il velo sul futuro della serie e su Nero a Metà 4 è stato proprio un suo collega, l’interprete di Marco Cantabella, Alessandro Sperduti, confermando che i nuovi episodi sono già in scrittura. Ma quando andranno in onda i nuovi episodi? Al momento, se tutto sarà confermato, sembra che si tornerà sul set già nelle prossime settimane con una messa in onda prevista tra fine inverno e inizio primavera del 2023.

Negli ultimi episodi in onda oggi, 9 maggio, mentre Spartaco individua il luogo dove gli uomini di Pugliani smistano la droga, Carlo riesce finalmente a trovare Maryam, la figlia di Suleyman, e la porta in salvo promettendole che le riporterà sua madre. La Polizia, intanto, cerca l’assassino di un giornalista che stava indagando su delle risse organizzate da gruppi di giovani. Alba è sempre più sospettosa verso Federico mentre Maryam scappa e le chance di ritrovare lei e gli altri bambini sfruttati, prima che vengano fatti sparire, diminuiscono di ora in ora. Come andrà a finire?