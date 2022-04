Con largo anticipo rispetto a quanto previsto, cast e personaggi di Nero a Metà 3 sono pronti ad occupare il prime time di Rai1 a partire da oggi, 4 aprile, alle 21.15 circa. Diretti e interpretati da Claudio Amendola, i nuovi episodi della fiction riporteranno in tv anche lo storico cast composto da Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino e Rosa Diletta Rossi non senza sorprese.

Nel primo episodio dal titolo Segreti e bugie, cast e personaggi di Nero a Metà 3 si ritroveranno impegnati con un primo caso. In particolare, Clara, la prima moglie di Carlo, scompare il giorno in cui esce dal carcere per passare agli arresti domiciliari a casa della figlia Alba e presto verrà a galla che si è allontanata a bordo di un auto. In un primo momento si pensa ad un rapimento o, meglio, è la figlia a pensarlo a differenza del padre che opta per una fuga volontaria, chi avrà ragione?

Nel frattempo, Bruno e Alice, arrivano a Roma da Ginevra e a quel punto è proprio la ragazza che riconosce l’uomo che ha portato via Clara perché lo ha visto parlare con lei due anni prima. Carlo a questo punto inizierà ad indagare sul caso oppure no?

"Mia madre è sparita. Devi aiutarmi a capire che cosa le è successo."#NeroAMetà3 STASERA, #4aprile, alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay.#NAM3 pic.twitter.com/c7Cxztdurd — Rai1 (@RaiUno) April 4, 2022

In cast e personaggi di Nero a Metà 3 troveremo anche nuovi ingressi come Giorgia Salari, Caterina Guzzanti, Gianluca Gobbi, Eduardo Valdarnini, Adriano Pantaleo e Luca Cesa. In particolare, Eduardo Valdarnini sarà Spartaco Mattei, poliziotto da quando aveva 18 anni e adesso agente scelto dopo una serie di provvedimenti disciplinari, poco incline alle regole; Adriano Pantaleo è Ciro Santillo, 30 anni, agente semplice del commissariato Monti; Giorgia Salari è Giulia Trevi, lavora da tempo alla Narcotici e da un anno ne è la dirigente, separata e niente figli, è una donna incline alle regole e quindi poco propensa ai colpi di testa di Carlo;

Nella seconda stagione abbiamo lasciato Carlo alle prese con l’ennesimo arresto proprio quando arriva all’ingresso del Commissariato la sua ex, Clara, da tempo latitante. Il finale ha sconvolto la vita del nostro protagonista e, soprattutto, quella di Alba che negli episodi della seconda stagione ha dovuto fare i conti con le bugie del padre e che adesso, nella terza, vorrà solo fare una cosa: recuperare il rapporto che non ha mai avuto con sua madre. Carlo è convinto che adesso la donna porterà solo scompiglio nella loro vita, come finirà?