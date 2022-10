Claudio Amendola e Francesca Neri si sono separati o almeno così sembra. Dopo le voci che li davano in crisi, le stesse che l’attore ha prontamente smentite qualche settimana fa, sembra che la coppia abbia depositato l’accordo extragiudiziale e che attenda solo il sì finale del giudice. Insomma, un addio ufficiale ma pacifico per i due attori che si sono amati per 25 anni e che nel corso degli anni hanno costruito un rapporto di amore e rispetto, lo stesso che gli ha permesso di dirsi addio senza molti scossoni, almeno per adesso.

Secondo i bene informati Claudio Amendola si sarebbe rivolto ad Antonio Conte, lo stesso avvocato che si sta occupando della separazione di Francesco Totti da Ilary Blasi, mentre Francesca Neri si sia affidata a Paola Firggione. Lontano dal gossip e dai clamori, i due avrebbero raggiunto un accordo extragiudiziale e avrebbero già depositato le carte per la separazione che è effettivamente avvenuta la scorsa estate.

Secondo quanto riporta “Il Messaggero” mancherebbe solo l’ufficialità da parte del giudice visto che Claudio Amendola ha lasciato la sua casa di famiglia già dallo scorso luglio. Dopo il divorzio la casa di famiglia resterebbe a Francesca Neri mentre Claudio Amendola dovrebbe impegnarsi a versare un assegno di mantenimento per lei e il figlio Rocco, 23 anni.

Al momento non si conoscono i motivi della separazione anche se, in tempi non sospetti, proprio Francesca Neri si era detta pronta a lasciare ‘libero’ il marito per tenerlo lontano dai suoi problemi di salute, la cistite interstiziale cronica che le provoca molto dolore: “Quando vedevo in lui la difficoltà, l’inadeguatezza, l’impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che, allontanandolo, avrei evitato almeno il suo dolore. Ma Claudio è sempre rimasto. Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi. Però c’è sempre stato. Claudio mi ha salvato”.

Nonostante tutto, però, sembra che alla fine Claudio Amendola e Francesca Neri si siano lasciati e che sul loro addio ci sia l’ombra di un’altra donna di cui l’attore si sarebbe innamorato, la verità verrà presto a galla?