Claudio Amendola è Il Patriarca per Canale5. Non è la prima volta che si sente parlare della nuova serie in arrivo sulla rete ammiraglia Mediaset ma adesso ci sono maggiori dettagli a riguardo cominciando dal cast e finendo a quelli che sono i dettagli della trama che, a quanto pare, non sarà molto diversa dall’originale, la serie spagnola Vivir Sin Permiso, produzione iberica di Telecinco.

Nella lunga scia dei remake italiani di serie internazionali si aggiunge adesso anche la serie spagnola in cui Josè Coronado ‘cederà’ il suo posto a Claudio Amendola, in onda questa sera con Nero a Metà 3 su Rai1. Toccherà all’attore prestare il volto all’imprenditore e narcotrafficante Nemo Bandera che, dopo una vita di loschi traffici, si ritroverà a fare i conti con l’arrivo dell’Alzheimer e i suoi sintomi.

Sarà la malattia a costringerlo ad appoggiarsi al suo figlioccio e braccio destro ma senza rivelare ad alcuno della sua situazione. Al fianco di Claudio Amendola, nel ruolo di Mario, ci sarà Raniero Monaco di Lapio, mentre a completare la sua famiglia ci penseranno Antonia Liskova, che vestirà i panni di sue moglie Serena, e Neva Leoni alias Lara, la figlia nata da una precedente relazione.

Faranno poi parte del cast de Il Patriarca anche Carmine Buschini e Giulia Schiavo, ossia Carlo e Nina, i due figli di Nemo e Serena. La serie sarà girata in Puglia e sarà composta da 12 episodi da 50 minuti che andranno in onda nella prossima stagione televisiva. Il volto e il nome di Claudio Amendola sono da sempre sinonimo di garanzia e di ascolti, ma siamo sicuri che l’effetto remake non rovinerà la sorpresa svelando troppi dettagli sulla trama indisponendo così il pubblico che scapperà a gambe levate?

Al momento sembra che la produzione non tema il peggio visto che lo stesso Claudio Amendola ha già parlato di ben tre stagioni in programma.