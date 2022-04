Per House of the Dragon, la HBO fa letteralmente le cose in grande. Secondo un report di Variety, la rete via cavo ha sborsato quasi 20 milioni di dollari a episodio per la prima stagione dello spin-off de Il Trono di Spade. Una cifra che batte il record della serie madre, la cui ultima stagione è costata a HBO 15 milioni di dollari. Si può affermare con certezza che l’emittente americana sta puntando tutto sul progetto, che spera possa far dimenticare ai fan (anche quelli delusi) Il Trono di Spade.

Parlando di House of the Dragon, Matt Smith, ha recentemente svelato a ComicBook.com che la serie è “davvero diversa” rispetto alla serie originale:

Penso che sia davvero diverso dalla serie originale. Voglio dire, deve essere così. La serie originale era una cosa a sé, era così brillante e, in qualche modo, ha lasciato un segno indelebile, che oggi sarebbe impossibile da replicare. La verità è che non ne ho visti di episodi così, quindi è difficile per me. Essenzialmente la storia è ambientata nello stesso mondo, ma deve assumere un’identità leggermente diversa.

Non si conosce molto sulla trama di House of the Dragon, tranne che la trama seguirà l’ascesa della famiglia Targaryen, gli antenati di Daenerys, per intenderci. La serie è interpretata da Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch e Graham McTavish.

House of The Dragon andrà in onda in Italia il 22 agosto su Sky Atlantic, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana, in tutti i territori in cui Sky è presente.

Co-creatore e produttore esecutivo della serie George R.R. Martin; co-creatore, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore Ryan Condal; co-showrunner, produttore esecutivo e regista Miguel Sapochnik; produttore esecutivo e sceneggiatrice Sara Hess; produttori esecutivi sono Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt; i registi sono Clare Kilner e Geeta V. Patel; regista e co-produttore esecutivo è Greg Yaitanes.

