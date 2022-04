Le chiamate di gruppo WhatsApp saranno ora davvero collettive con l’ultima novità messa in campo dagli sviluppatori. Le conversazioni saranno ora possibili tra ben 32 partecipanti diversi, un salto di qualità concreto e reale per l’applicazione di messaggistica.

La novità specifica è stata appena rilasciata nell’aggiornamento del servizio per iPhone siglato come il 22.8.80 sull’App Store di Apple. Almeno per il momento, la stessa funzionalità non è stata fornita per i dispositivi Android e dunque con apposito update sul Play Store, ma l’introduzione dell’opzione potrebbe davvero essere questione solo di poche ore o al massimo qualche giorno.

Nel corso dell’autunno 2020, il numero di partecipanti alle chiamate di gruppo WhatsApp era stato incrementato da 4 a 8. A distanza di un paio di anni, il numero di utenti che possono prendere parte ad una conversazione collettiva è quadruplicato. Il corposo passo in avanti appena compiuto rende ora il servizio di messaggistica più congeniale anche ad un uso professionale tra colleghi di lavoro ma anche formativo tra studenti.

Sempre l’aggiornamento che introduce le chiamate di gruppo WhatsApp fino a 32 partecipanti, porta con se anche una nuova interfaccia dell’audio, le ormai ben note forme di onda sonora e una funzione che mette in evidenza chi sta parlando durante una conversazione. Ancora, anche in riferimento ad altre feature, viene proposto un nuovo design aggiornato per le nuvolette dei messaggi vocali e pure per le schermate info di contatti e gruppi. Infine vanno segnalate anche piccole migliorie introdotte dagli esperti come la possibilità di accedere ai propri file multimediali preferiti nella galleria.

Non resta che testare immediatamente le chiamate di gruppo WhatsApp fino a 32 partecipanti. Dagli schermi degli iPhone, i riquadri di ogni singolo partecipanti saranno abbastanza ridotti ma l’esperienza di partecipazione allargata sarà senz’altro interessante.

