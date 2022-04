Un potenziale spin-off di Stranger Things è già nei piani dei fratelli Matt e Ross Duffer, creatori e sceneggiatori della serie, ma si farà solo ad una precisa condizione. I due showrunner concluderanno la serie originale con la quinta stagione, come confermato da Netflix, ma hanno ancora molto materiale in serbo e potrebbero sfruttarlo per una prosecuzione della saga in un formato nuovo.

Uno spin-off di Stranger Things potrebbe ampliare l’universo della serie senza diluire troppo il format originale: i fratelli Duffer hanno confessato in un’intervista a SFX che la quinta stagione potrebbe non esaurire tutto il potenziale della storia, visto che hanno ancora “molta altra benzina nel serbatoio“. Ciò nonostante, la previsione di fermarsi a cinque stagioni era già chiara mentre i due showrunner scrivevano la seconda, dunque da quella decisione non si torna indietro.

Semmai potrebbe arrivare uno spin-off di Stranger Things ad elaborare quanto rimasto di inesplorato nel cantiere dei Duffer: “Non abbiamo detto a nessuno i nostri piani, nemmeno Netflix!” ha spiegato Matt Duffer alla rivista. Ma chiaramente qualcosa su cui lavorare c’è.

Abbiamo alcune idee. In termini di se dovessimo fare qualsiasi tipo di spin-off, o qualsiasi continuazione di Stranger Things , per noi il limite è sempre lo stesso: ‘L’idea è abbastanza eccitante da sentire l’attrazione di volerlo fare ancora? Voglio sentire quell’attrazione, pensare: ‘Dio, voglio davvero farlo. Mi sento davvero, davvero entusiasta di questo’. Ecco perché stiamo attenti a cosa fare e se andare avanti o meno.

La precondizione per uno spin-off di Stranger Things è dunque l’illuminazione creativa, la presenza di un’idea per cui valga la pena intraprendere un nuovo percorso nello stesso solco, come ha aggiunto Duffer. E a quanto pare quell’idea c’è già.

La chiave per noi è sentire come se fosse una cosa distinta, non che stiamo solo ricostruendo ciò che abbiamo già fatto. Penso che abbiamo qualcosa di piuttosto eccitante, quindi vedremo…

Continua a leggere su optimagazine.com