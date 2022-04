The Goldbergs 10 ci sarà, nonostante gli sconvolgimenti dell’ultimo anno. Contrariamente ad ogni aspettativa, la serie è stata rinnovata per la decima stagione, come annunciato da ABC a un mese circa dal finale della nona stagione, che negli Stati Uniti andrà in onda il 18 maggio.

L’ufficialità su The Goldbergs 10 arriva dopo un importante anniversario per la serie comica di ABC: la commedia più longeva attualmente in onda su una rete generalista ha appena celebrato il suo 200° episodio, trasmesso il 2 marzo, e continuerà con una decima stagione che sarà anche la prima con la totale assenza del suo storico protagonista.

The Goldbergs 10 dovrà fare a meno di Jeff Garlin, che ha interpretato il patriarca della famiglia Goldberg, Murray, sin dalla prima stagione. L’attore è stato oggetto di un’indagine interna delle risorse umane della produzione, dopo che era stato raggiunto da diverse accuse di comportamenti scorretti e molesti sul set. L’attore ha lasciato la serie improvvisamente durante l’attuale nona stagione e non apparirà nella prossima.

Resta ancora da capire come The Goldbergs 10 affronterà la sua assenza. Nell’ultima parte della nona stagione sono state adottate soluzioni di ripiego, col personaggio che fa brevi apparizioni in scene realizzate con un taglia e cuci che non è passato inosservato agli spettatori. In molti si sono lamentati di come sia stata gestita la situazione. Come ha spiegato su Twitter l’attrice Wendi McLendon-Covey, che interpreta la matriarca Beverly, “questa stagione ci ha lasciato in sospeso perché a.) è difficile coinvolgere qualcuno che non vuole stare lì e vuole andarsene a metà scena e b.) non intendevamo riscrivere la seconda metà della stagione”.

Probabilmente il rinnovo di The Goldbergs 10 spingerà gli sceneggiatori a trovare soluzioni più drastiche: il caso Garlin sembrava aver compromesso il futuro della serie, invece ABC ha deciso di proseguire, così come per altri titoli popolarissimi della rete come Grey’s Anatomy, Station 19, The Good Doctor e The Rookie.

