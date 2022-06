Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio arriva in chiaro su Rai2, in onda a partire da mercoledì 1° giugno in seconda serata: dopo il successo riportato sulla piattaforma RaiPlay, la comedy ispirata al fenomeno social delle vignette di Federico Palmaroli sbarca in prima visione tv.

Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio, con Neri Marcorè, Rossella Brescia e Carlotta Natoli, andrà in onda ogni mercoledì alle 23.30, con due episodi a settimana fino al 29 giugno, oltre a restare disponibile nel catalogo di Raiplay dove si è imposto come uno dei titoli più visti negli ultimi mesi.

Ne Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio Marcorè veste i panni di Enzo Baroni, un antennista di Centocelle che scompare improvvisamente per molti mesi. Il primo episodio, il cui titolo rende perfettamente l’idea del tono della serie (Ciò che non ti uccide, ti rompe li cojoni), si apre con il suo ritorno nel quartiere, che suscita la curiosità dei residenti: con indosso un “mundu” e nello sguardo la pace mentale di un santone indiano, Enzo sembra un altro e perfino la moglie Teresa (Natoli) fatica a riconoscerlo. Nessuno sa dove sia stato e nemmeno Enzo sembra volerne parlare. Eppure gli abitanti del quartiere ora pendono tutti dalle sue labbra: le vecchie frasi di saggezza popolare romana di cui Enzo faceva sfoggio da sempre, ora sembrano massime filosofiche di grande profondità. Una fortuita serie di coincidenze fa di lui un guru di quartiere e pian piano di tutta Roma. La sua nuova veste però non convince la sua famiglia e inoltre attira l’attenzione dell’agente televisiva Jacqueline (Rossella Brescia), che fiuta l’affare e vorrebbe trasformare Enzo una star della tv. In poco tempo l’antennista diventa noto come “il Santone di Centocelle“.

Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio procede così tra comicità e gag esilaranti, che fa satira sulla società contemporanea e si prende gioco di quel fenomeno sociale per cui tutti ormai sembrano aver bisogno di un punto di riferimento, per quanto volubile. La parabola dell’antennista di Centocelle trasformato in santone da un tam tam sui social diventa così anche una riflessione sulle contraddizioni dell’uso dei social e sulle conseguenze della viralità.

Da un’idea di Giorgia Cardaci, Il Santone – #lepiùbellefrasidiOscio è una produzione originale Raiplay realizzata da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Simona Ercolani, che l’ha scritta insieme a Tommaso Capolicchio, Giulio Carrieri, Filippo Gentili, Giulia Gianni, Laura Grimaldi, l’inventore de #lepiùbellefrasidiOscio Federico Palmaroli, Vanessa Picciarelli e Pietro Seghetti. La serie è diretta da Laura Muscardin, mentre le musiche sono di Roberto Angelini.

